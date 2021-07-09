Меладзе на Atlas Weekend: політика в музиці та погляд українців

На музичному фестивалі Atlas Weekend в Києві виступив російський виконавець Валерій Меладзе. Якщо фанати радіють з цього приводу, то з боку політики рішення організаторів запросити Меладзе на фест викликає питання.

Під сценою під час виступу Валерія Меладзе був повний Sold Out. Деякі слухачі приїхали за сотні кілометрів заради виступу артиста.

Водночас музика Меладзе викликає захват як у старшого покоління, так і у представників молодшого.

На сцені Валерій з’явився в білій сорочці і рожевому піджаку, привітався з публікою, і навіть присів від несподіванки. Адже послухати його зібралися десятки тисяч людей. У РФ таке не часто зустрінеш, адже його виступи там давно перестали носити момент ексклюзивності.

До речі, в той день на всіх трьох сценах хедлайнерами були виконавці з Росії.

Організатори Atlas Weekend, найімовірніше, не врахували політичний момент, запрошуючи таких артистів.

Однак відверто кажучи ніхто з них не порушував українське законодавство, не виступав у Криму і не підтримував відкрито політику Володимира Путіна. Хоча і зі своєю позицією щодо України, вони досі не визначилися.

8 липня Валерій Меладзе виступив на сцені Atlas Weekend 2021. Публіка зустріла виконавця бурхливими оплесками та піснями в унісон.

Виступ Меладзе навіть зробили на 20 хвилин довшим, щоб всі, хто стояли в черзі, встигли підійти ближче до головної сцени.

Також на сцені фестивалю з’явилися співачки із гурту ВІА Гра. Разом із Валерієм вони виконали спільний хіт Притяженья больше нет.