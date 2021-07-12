У Києві зносять фасад павільйону Квіти України

У Києві триває знесення модерністського фасаду павільйону Квіти України на вулиці Січових Стрільців, 49.
Забудовник відмовлявся зупиняти роботи.
На 30 протестувальників впродовж дня не зважали. Але о 16.00 руйнівні роботи призупинили. Поблизу об’єкту чергують охоронці та поліцейські.
На місці історичної будівлі, фасад якої вже зруйновано, збираються побудувати коворкінг з ресторанами і спорткомплексом.
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На прохання про зупинку демонтажу громадських організацій Зберегти Квіти України та Мапа реновації, що направили лист до забудовника, той не погодився.
– Зупинки робіт не буде. Демонтаж передньої частини будівлі почнеться найближчим часом, — відповів представник забудовника Олексій Пишний.
Активісти зустрілися з представником забудовника Ольгою Соловей, яка запропонувала провести зустріч для досягнення компромісу. Вимогами Зберегти Квіти України стала зустріч з присутністю ЗМІ і зупинка демонтажу.
Пишний заявив, що розмова може відбутися лише за відсутності журналістів.
Наразі демонстранти не зупинилися. Вони зламали паркан, виставлений навколо будівлі, зайшли на територію будівництва та заблокували техніку.
З словами депутата ВР Дмитра Гуріна, забудовник порушує законодавство.
– Квіти України зносять, вже знесено нижню частину атріуму. Приїхав на місце, спілкуємось з поліцією. Містобудівні умови і обмеження незаконні, права на будівництво у власника немає, відкриваємо кримінальне провадження, написав він на сторінці в соцмережі.
Будівлю Квіти України спроєктував архітектор Микола Левчук на початку 80-х років ХХ століття. Тривалий час у будівлі працював магазин-оранжерея.
За два тижні до демонтажу з фасаду модерністського будівлі зрізали тридцятирічний виноград.
За заявою організації Зберегти Квіти України, рослину знищили без попередження і в розпал спеки, що дуже травматично для паростків.
Квіти України викупила міжнародна компанія Rockwill Group, що планує перетворити об’єкт на офісний центр, який має повністю змінити зовнішній вигляд будівлі.
Проект коштуватиме в 600 млн грн.
Компанія Rockwill Group, до складу якої входить Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобританія) і RWS Immobilien (Чехія) має намір восени приступити до реконструкції об’єкта. Роботи триватимуть до двох років. У будівлі також облаштують коворкінг.
Джерело: Зберегти Квіти України/Facebook
Фото: Дмитро Гурін/Facebook