Підтримка активності мозку в літньому віці завжди була розумною ідеєю. Нове дослідження американських вчених засвідчує, що читання, написання листів, карткові ігри, а також захоплення головоломками в літньому віці можуть відстрочити наступ деменції Альцгеймера на термін до п’яти років.

– Гарна новина полягає в тому, що ніколи не пізно почати займатися тими недорогими і доступними видами діяльності, які ми розглянули в нашому дослідженні, – зазначив доктор філософії з Медичного центру Університету Раша в Чикаго Роберт С. Вілсон.

За словами науковця, результати засвідчують, що корисно почати робити ці речі навіть у 80 років.

У дослідженні взяли участь майже дві тисячі осіб середнього віку 80 років, у яких на момент початку дослідження не було деменції. За людьми спостерігали в середньому сім років. Щоб визначити, чи розвинулося у них слабоумство, учасники щорічно проходили обстеження, які передбачали низку когнітивних тестів.

Учасники дослідження оцінювали свою участь у семи заходах за п’ятибальною шкалою. У тестах були запитання щодо прочитаних книг, пізнавальної діяльності в дитинстві, зрілому і середньому віці.

Потім дослідники усереднили відповіді кожної людини, позначивши одним балом інтелектуальні заняття раз на рік або рідше, і п’ятьма балами, якщо це відбувалося кожен день або майже кожен день.

Люди в групі з високою пізнавальною активністю набрали в середньому чотири бали порівняно із середнім балом 2,1 для людей з низькою пізнавальною активністю.

Щоб перевірити ідею про те, що низька когнітивна активність може бути ранньою ознакою деменції, а не навпаки, дослідники також вивчили мозок майже 700 осіб, які померли під час дослідження.

Тканина мозку була досліджена на наявність маркерів хвороби Альцгеймера, таких як відкладення амілоїду і тау-білка. Дослідники не виявили зв’язку між когнітивною активністю і маркерами хвороби Альцгеймера і пов’язаних з нею порушень в їх мозку.

– Наше дослідження засвідчує, що люди, які займаються більш активною когнітивно-стимулювальною діяльністю, можуть реально відстрочити вік, в якому в них розвивається деменція, – сказав Вілсон.

Обмеженням дослідження є те, що воно проводилося на групі людей переважно з високим рівнем освіти. Будуть потрібні подальші наукові спостереження, щоб визначити, чи можуть бути застосовані отримані результати до населення в цілому.