Серпень, 12 в 16:46

Під час грошових переказів з картки на картку часто трапляються випадки, коли відправник помиляється та випадково надсилає кошти не тій людині.

Якщо ви випадково надіслали кошти не на ту картку, їх можна повернути.

Як повернути випадково переслані кошти на картку Приватбанку – читайте в нашому матеріалі.

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Помилкова відправка коштів на картку Приватбанку

У такому випадку потрібно, щоб одержувач підтвердив факт помилкового зарахування. Також одержувач має дати згоду на повернення ваших коштів.

Для цього варто:

терміново звернутися в підтримку Приватбанку – онлайн-підтримка або гарячу лінію;

надати усю наявну інформацію про помилковий платіж – номер карти, сума переказу, якщо є ПІБ одержувача, дата та час;

Після отримання запиту, даних переказу і одержувача, представники банку мають зв’язатися з одержувачем для уточнення помилкового зарахування і підтвердити згоду їх повернути.

Якщо помилковий переказ надійшов порядній людині, свої кошти ви отримаєте швидко.

У випадку відмови одержувача повертати гроші, ви можете заявити співробітнику банку про шахрайство та звернутися до поліції.

У свою чергу правоохоронці направлять до Приватбанку запит для отримання усієї інформації.

Ви також можете особисто зв’язатися з отримувачем ваших коштів, якщо це можливо. Виявивши помилку, ви повинні якнайшвидше повідомити про це отримувачу та надіслати прохання повернути гроші.

Відповідно до пункту 6 Указу президента України Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України підприємства незалежно від форм власності мають повертати у п’ятиденний строк платникам помилково зараховані на їхні рахунки кошти.

– Практикою вироблено звичайну орієнтовну схему відносин між платником та одержувачем у разі помилкового переказу коштів. Як правило, платник звертається до одержувача з листом із проханням щодо повернення помилково перерахованої суми коштів із зазначенням відповідної суми та реквізитів, – зазначають юристи.

Якщо людина відмовляється, справу можна вирішити у судовому порядку.