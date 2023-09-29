⚡️Дебати в США щодо УКРАЇНИ | ЄС продовжує ЗАХИСТ БІЖЕНЦІВ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
— Обстріл Миколаєва: є влучання в об’єкти інфраструктури;
— ЗСУ стримують наступ РФ на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу;
— Підсумки візиту Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва;
— ЄС продовжить тимчасовий захист для біженців з України;
— Дебати республіканців та демократів. Головна тема — Україні;
— Як допомогти ветеранам — дослідження Veteran Hub;
— Втратив дві ноги, але після протезування планує повернутися до ЗСУ — історія військового;
— Допомога постраждалим під час обстрілу Черкас.
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