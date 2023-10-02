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⚡️Рф скинула авіаюомюи на Херсон | В Київ прибули 27 дипломатів | Новини Факти ICTV за 02.10.2023

– Оборонна підтримка: в Київ приїхали очільники 27-ми дипломатичних відомств європейських країн;

– Обстріл Херсона. Помер один із двох поранених поліцейських;

– Окупанти двічі вгатили бомбами ФАБ-250 по Куп’янську. Поранені жінка та чоловік;

– Історія про родину з Нікополя, в будинок яких двічі влучили окупанти;

– Військовий Степан дивом вижив, але залишився без руки – історія воїна.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:00 (02.10.2023).

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