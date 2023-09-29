МАСОВІ ВИБУХИ у РФ | Наступ ЗСУ на МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ напрямку | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
— ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках — зведення Генштабу;
— Боротьба з ворожими дронами Ланцет та Скальпель;
— Вигляд штабу Чорноморського флоту РФ після влучання ракети;
— Подоляк анонсував “нову бавовну” в Росії;
— Робота поліції у зруйнованому Гуляйполі;
— ЄС готовий вжити суворих заходів через постачання складових для Шахедів у Росію;
— Модульні будинки переселенцям побудували на Закарпатті.
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