02.02.2020. Рідкісна та дзеркальна дата спровокувала весільний бум по Україні

Цьогоріч 2 лютого – це дзеркальна дата, адже читається однаково і зліва направо, і справа наліво. Наступну таку треба чекати понад 100 років. Тож, у світі нині весільний бум – зокрема і в Україні. За 2 лютого лише в Україні понад 2 тис. пар оформили свої стосунки.

Весь зміст у магічності, адже сума цифр цих дат дає цифру вісім, а це символ безкінечності. Хоча 2020 – це високосний рік білого металевого щура, який згідно з повір’ям, не найвдаліший період для одружень. Однак, бажаючих побратися в дату з двійок і нулів це анітрохи не бентежить. Деталі у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, дочка Білла Гейтса Дженніфер виходить заміж за 28-річного єгипетського спортсмена, що займається верховою їздою із перешкодами.

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