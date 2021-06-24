1,5 км таємних ходів: на Закарпатті зберігся бункер часів Другої світової війни
На Закарпатті у селі Верхня Грабівниця зберігся найбільший в Україні бункер часів Другої світової війни.
Його збудувала Угорщина 80 років тому, як частину потужної оборонної Лінії Арпада, що простяглася аж на 700 км у східних Карпатах.
Цей бункер – це вражаючий підземний фортифікаційний об’єкт із розгалуженою системою тунелів, які вириті у скалі, надійно забетоновані і ретельно заховані в землі, на глибині аж 50 метрів.
Довжина таємних ходів становить майже півтора км, вони розташовуються у три яруси. Тут були казарми, командний пункт та склади зі зброєю й провізією, а також лікарня, в якій одночасно могли лікувати понад одну тисячу бійців.
Цей бункер – найміцніший серед усіх у Лінії Арпада. Він міг витримати будь-яку атаку з повітря і землі.
Проектували його німці, а будівництво тривало цілодобово майже п’ять років. Своєї функції цей потужний об’єкт так і не виконав. Радянські війська обійшли оборонні споруди горами і розгромили противника з тилу.
Розграбований і завалений сміттям бункер перейшов у власність сільської ради. Десять років тому його віддали в оренду, тоді тунелі розчистили, провели електрику та облаштували музей. Тепер туристи вражені масштабами секретного укріплення.
Екскурсія підземними ходами коштує 70 гривень, дітям вдвічі дешевше.