1,5 км таємних ходів: на Закарпатті зберігся бункер часів Другої світової війни

На Закарпатті у селі Верхня Грабівниця зберігся найбільший в Україні бункер часів Другої світової війни.

Його збудувала Угорщина 80 років тому, як частину потужної оборонної Лінії Арпада, що простяглася аж на 700 км у східних Карпатах.

Цей бункер – це вражаючий підземний фортифікаційний об’єкт із розгалуженою системою тунелів, які вириті у скалі, надійно забетоновані і ретельно заховані в землі, на глибині аж 50 метрів.

Довжина таємних ходів становить майже півтора км, вони розташовуються у три яруси. Тут були казарми, командний пункт та склади зі зброєю й провізією, а також лікарня, в якій одночасно могли лікувати понад одну тисячу бійців.

Цей бункер – найміцніший серед усіх у Лінії Арпада. Він міг витримати будь-яку атаку з повітря і землі.

Проектували його німці, а будівництво тривало цілодобово майже п’ять років. Своєї функції цей потужний об’єкт так і не виконав. Радянські війська обійшли оборонні споруди горами і розгромили противника з тилу.

Розграбований і завалений сміттям бункер перейшов у власність сільської ради. Десять років тому його віддали в оренду, тоді тунелі розчистили, провели електрику та облаштували музей. Тепер туристи вражені масштабами секретного укріплення.

Екскурсія підземними ходами коштує 70 гривень, дітям вдвічі дешевше.

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