$1 млрд інвестицій: Китай допоможе Україні видобувати газ

Видобувати більше газу Україні допоможуть китайці. Тамтешня державна кредитна компанія Сіношур та український Нафтогаз підписали меморандум про залучення $1 млрд інвестицій.

Це дасть можливість закупити сучасне бурове обладнання та освоювати нові родовища. Аби в підсумку збільшити вітчизняний видобуток блакитного палива.

При цьому страхові гарантії від Китаю не є класичним кредитом і не обтяжуватимуть державний борг України, наголошують у Нафтогазі.

Китайці бурять швидко, якісно й недорого. Відтак, мають неабияк посприяти Україні в збільшенні видобутку.

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Нафтогаз уперше у своїй історії підписав такий масштабний меморандум. Але в енергетиці Україна та Китай уже співпрацювали. Торік Нафтогаз закупив 15 китайських бурових верстатів і уклав угоди на бурові роботи на сотні мільйонів доларів. Після цього наш ринок неабияк зацікавив Піднебесну.

Надалі ж китайські компанії матимуть ще більше стимулів інвестувати в Україну, зокрема в нафто-газовий комплекс. Нагадаю, цього року український уряд доручив збільшити видобуток блакитного палива на 10% – до понад 18 млрд кубометрів. А вже за рік очікують усі 20 млрд кубів. У Нафтогазі сподіваються, що китайські інвестиції та обладнання неабияк допоможуть реалізувати цю амбітну мету.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює морська платформа з видобутку газу в Азовському морі.

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