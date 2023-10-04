10 авівбомб по Херсонщині | Аварія з українцями у Венеції | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– ДТП за участі українців у Венеції — є загиблі;

– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — росіяни скинули авіабомби по Бериславському району;

– Зведення Генштабу ЗСУ;

– Втрати ворога;

– Здала колаборантка: моторошне розслідування закатованого чоловіка на Харківщині;

– Олена Кондратюк разом з партнерами передала допомогу курсантам ВМС;

– Акція норвезьких фермерів: соняшник за донат на ЗСУ.

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