Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
10 авівбомб по Херсонщині | Аварія з українцями у Венеції | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– ДТП за участі українців у Венеції — є загиблі;
– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — росіяни скинули авіабомби по Бериславському району;
– Зведення Генштабу ЗСУ;
– Втрати ворога;
– Здала колаборантка: моторошне розслідування закатованого чоловіка на Харківщині;
– Олена Кондратюк разом з партнерами передала допомогу курсантам ВМС;
– Акція норвезьких фермерів: соняшник за донат на ЗСУ.
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