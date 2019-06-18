10 хвилин під водою! На Вінничині борються за життя дівчинки, яку дістали з дна ставка

В Україні неймовірна спека. Багато хто рятується біля водойм. От тільки правилами безпеки на воді нехтують. Статистика жахає – від початку літа потонули понад 100 українців.

На Вінничині двоє чоловіків врятували від смерті трьох дівчат. Три подруги – Аня і дві Тетянки пішли без дозволу батьків купатись та потрапили в біду. Брудна вода в ставку затягла їх і вибратися самостійно діти вже не змогли.

Найбільше постраждала 10-річна Аня. Її з води дістали бездиханну. Зараз дівчинка в реанімації, за її життя борються медики. Тепер Аня завдячує життям Миколі Костильову та його товаришу Артему. На дні ставка дівчинка пробула майже 10 хвилин. Микола не здавався, робив штучне дихання та непрямий масаж серця і повернув дитину до життя.

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Микола не мав навичок надавати першу невідкладну допомогу. Робив усе на автоматі. І саме його наполегливість врятувала дитині життя, – кажуть лікарі.

Хлопців пообіцяли номінувати на премію героїв-рятівників.

Від початку року на Вінниччині затонули три дитини. Рятувальники пояснюють – у сільських ставках купатись не можна, вони мають підступне дно і навіть дорослі можуть потрапити у пастку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як футболіст Аякса врятував мера Амстердама від банки пива, яка в неї летіла.

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