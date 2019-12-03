10 міністерств під одним дахом, черг немає: як працює сервісний центр у Баку

Отримати паспорт, будь-яку довідку чи навіть зареєструвати компанію – в Азербайджані все можна зробити в одному місці. І головне – без черг. Все завдяки створеному державному агентству з надання соціальних послуг – Асан.

Під одним дахом – 10 міністерств та приватних компаній. Вони надають понад 320 послуг. Середній час перебування у приміщенні – 15 хвилин. Тому за день тут обслуговують майже 3 тис. людей. Все просто і сучасно. Мінімум папірців, максимум комфорту. І жодного розрахунку готівкою. Все – через банк, який також знаходиться у приміщенні.

Оформити документи на паспорт можна впродовж 10 хвилин. А отримати – за 10 днів.

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Є й чимало безкоштовних послуг – як то довідки про несудимість, народження чи смерть. В Азербайджані нині таких центрів – 15. Ще 5 планують відкрити до кінця року. В обслуговуванні комфорт людини – на першому місці.

У Баку запевняють: готові ділитися досвідом з усіма охочими. Вже співпрацюють майже з двома десятками країн. Планують зацікавити і Україну.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні можуть заборонити ФОПам надавати послуги.

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