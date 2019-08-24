10 з технікою і один з іноземними військовими. Усі паради до Дня незалежності

Загалом за роки незалежності із залученням військової техніки відбулися всього 10 парадів.

Зі зміною влади 1994 року на 50-річчя звільнення України від німецької окупації 8 жовтня на Хрещатику вперше в незалежній Україні влаштовують парад. Києвом крокували колони в історичній формі Червоної армії, військову техніку не залучали.

Наступний парад українці чекали чотири роки

Вперше військову техніку вивели на Хрещатик 1998 року, святкуючи сьому річницю незалежності.

Того ж року, президент України Леонід Кучма законодавчо закріплює щорічні паради на День незалежності. І вже 1999 року Хрещатиком не лише їде військова техніка, вперше пролітають штурмовики, винищувачі, військові вертольоти.

Під час усіх парадів станцію метро Майдан незалежності перекривають не лише для уникнення тисняви. Саме тут під землею в цей час перебувають кілька підрозділів СБУ та Нацгвардії, а в навколишніх подвір’ях розміщуються поліція та внутрішні війська. У випадку надзвичайної події, наприклад теракту, для кожного параду розробляється спеціальна схема евакуації. Документ абсолютно засекречений, аби не потрапив до зловмисників для більшої шкоди.

2000-го року парад через економію коштів не проводили, бо активно готувались до наступного року – 10-річчя незалежності.

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2001 року над Хрещатиком летять чимало військової авіації, важкі бомбардувальники, а також найбільший у світі український літак Мрія.

Наступного року парад скасували через Скнилівську трагедію, а далі ще 6 років Україна відмовляється задіювати у парадах військову техніку. Лише хода військових і оркестри.

2008 року, за два тижні після російської агресії в Грузії традицію військових парадів негайно відновлюють.

З приходом Януковича паради з Дня незалежності переносять на 9 травня. На Хрещатик виводять людей в радянському обмундируванні і заводять старезну ще радянську техніку, яка ледь доїжджає до Майдану.

Традицію військових парадів на День незалежності відродив Петро Порошенко 2014 року.

2017-го вперше Хрещатиком крокували дві сотні іноземних військових з країн НАТО. Найбільший парад за 5 років відбувся торік, разом із новітньою українською технікою.

До слова, мінімум 11 репетицій і сценарії на всі випадки – Хоркін про паради у День незалежності.

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