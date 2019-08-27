100 днів президентства Зеленського: досягнення і чого чекати далі

Володимир Зеленський відзначає свій 100-й день роботи на посаді глави держави. У цей символічний рубіж умістилися тріумф президентської партії на виборах до Верховної Ради і перші зовнішньополітичні виклики для нового глави держави.

Офіційно ставши президентом, Зеленський одразу ж під час інавгурації оголошує про розпуск парламенту, відстоює право на дострокові вибори в Конституційному суді та зі своєю партією тріумфально бере 254 мандати у Верховній Раді – безпрецедентні в історії України.

Зеленський перейменовує Адміністрацію на Офіс президента і планує великий переїзд. На всіх рівнях обіцяє рішучу боротьбу з корупцією та контрабандою. Тому регіональні поїздки глави держави за ці три місяці запам’яталися показовими доганами та гучними звільненнями місцевих чиновників.

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Перші 100 днів Зеленського припали на стабілізацію курсу гривні та рекордного за останні роки росту економіки – 4,6% за другий квартал цього року. Експерти кажуть: це явище з одного боку сезонне, з іншого – реакція ринку на план реформ команди президента, бо зацікавленість інвесторів Україною зросла. І сам Зеленський пообіцяв іноземцям бути гарантом їхніх інвестицій.

За ці 100 днів Зеленський здійснив 5 закордонних поїздок до світових лідерів: перша у Брюссель, потім були Франція, Німеччина, Канада й Туреччина. Попри побоювання західних партнерів, розпочав прямі телефонні перемовини з Путіним. Обговорювали нормандський формат, звільнення політв’язнів та припинення вогню на Донбасі.

Загалом, експерти схвально оцінюють перші три місяці Зеленського при владі, відзначають позитивні економічні сигнали, але попереджають, що медовий період закінчиться разом з формуванням нового уряду. Тоді буде чітка програма дій, а відповідно, буде видно реальну ефективність нової команди.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Зеленський визначився з кандидатурою прем’єр-міністра.

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