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100 км пішки за добу у мороз: на Волині проходять екстремальні змагання Доброволець

100 кілометрів пішки за 24 години у 8-градусний мороз. На Волині тест на витривалість проходять учасники екстремальних змагань Доброволець.

Цього року кількість охочих випробувати себе – рекордна – понад 3 сотні учасників з усієї України та Канади.

Подолати до ста кілометрів пішки за добу не злякалися навіть дівчата. Кому важко – є ще дві дистанції на 50 або 20 кілометрів.

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За дві години після старту деякі команди знайшли половину контрольних пунктів. Кажуть, бігти у 8-градусний мороз непросто, але спортивний азарт перемагає.

Участь у змаганнях бере й команда реконструкторів – відтворюють похід боївки УПА. Як і  інші учасники – ішли селами, пробиралися крізь ліси та болота, аби відчути  атмосферу тих часів.

До слова, Факти ICTV розповідали про змагання мото- та квадроциклістів під Черкасами.

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