100 км пішки за добу у мороз: на Волині проходять екстремальні змагання Доброволець
100 кілометрів пішки за 24 години у 8-градусний мороз. На Волині тест на витривалість проходять учасники екстремальних змагань Доброволець.
Цього року кількість охочих випробувати себе – рекордна – понад 3 сотні учасників з усієї України та Канади.
Подолати до ста кілометрів пішки за добу не злякалися навіть дівчата. Кому важко – є ще дві дистанції на 50 або 20 кілометрів.
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За дві години після старту деякі команди знайшли половину контрольних пунктів. Кажуть, бігти у 8-градусний мороз непросто, але спортивний азарт перемагає.
Участь у змаганнях бере й команда реконструкторів – відтворюють похід боївки УПА. Як і інші учасники – ішли селами, пробиралися крізь ліси та болота, аби відчути атмосферу тих часів.
До слова, Факти ICTV розповідали про змагання мото- та квадроциклістів під Черкасами.