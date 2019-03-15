100 книг за рік, пробіжки щодня та алкогольне табу: які завдання ставлять перед собою українці

У світі дуже модно влаштовувати різноманітні челенджі. Хтось взявся щодня бігати, хтось відмовляється від солодкого чи алкоголю, хтось не купує нового одягу.

Якщо Андрій Остапчук проведе хоча б день без пробіжки – перерве свій челендж, який триває понад 1300 днів. Він побився об заклад з другом, що зможе бігати щодня цілий рік. Йому це вдалося, але челендж не спинив і вже потрапив до Книги рекордів України, як перший чоловік, який займається бігом понад 1000 днів поспіль. За останні три роки челендж перетворився у стиль життя, він бігав у різних куточках планети, від Китаю до Бразилії.

– Кожен день у фейсбуці я пощу фотографії з кількістю, відстанню і часом, де я пробіг і фотографію, де я був, – зазначив Андрій Остапчук.

Українці відмовляються від міцних напоїв, серед них і Наталка Філатова. Протягом року вона не вживатиме алкоголь і навіть забуде про солодке та випічку. Зустрічі з друзями тепер не за келихом вина, але не менш душевні. Свою порцію щастя і бадьорості Наталя отримує не від шоколаду чи брюту, а від шалених ультрамарафонів.

– Тут секрет простий, називається сила духу: якщо ти вже зумів домовитися зі своїм організмом і зрозуміти, що це те, що тобі дійсно зараз потрібно, то я, наприклад, не відчуваю ніякої скутості в спілкуванні в будь-яких компаніях, – говорить Наталка Філатова.

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Антон Світличний вирішив не обмежувати себе в їжі, не збільшувати кілометраж бігу, але його виклик – теж непростий і недешевий. Читати, і багато! Ціль – 100 книг за рік. Для цього Антон опанував техніку скорочитання.

– Зараз мені хочеться вже читати більш глибокі книги, і не просто прочитати і поставити галочку, а дійсно прочитати і задуматись для себе – що ця книга мені принесла, що вона мені дала, які висновки можна зробити, – розповів Антон Світличний.

Брак часу, втома, відрядження чи поганий настрій не спиняють тих, хто кинув собі виклик. В нагороду отримують задоволення, високу самодисципліну, впевненість, нові ідеї, хороший сон та освіченість. Якщо вистачить сили волі – за рік побачать себе кращими і надихатимуть інших.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Усик і Ломаченко заради челенджу “розібралися” з гумовим хлопцем.

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