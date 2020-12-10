100 тис. ошуканих сімей: історії українців, яких кинув забудовник

Купити квартиру – не тільки дорого, а ще й ризиковано. В Україні нині понад 400 недобудов, а це більш як 100 тис. ошуканих сімей.

У погоні за омріяною нерухомістю багато людей ведуться на низькі ціни. Але часто за цим прихована якась афера.

Нині документи можна перевірити онлайн, але юристи переконують: люди недостатньо обізнані в законах і нюансах, тож не можуть дати кваліфіковану оцінку будівництву.

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Тож часто, віддавши останні гроші, українці лишаються ні з чим. Влада тільки розводить руками, адже в законодавстві немає механізмів, які б дозволяли добудовувати такі об’єкти коштом місцевих бюджетів.

Розповідаємо історії людей, яких кинув один і той же забудовник.

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