100-тисячний Лисичанськ без води вже 4 дні! Причини та як вирішити

Четвертий день без води 100-тисячний Лисичанськ на Луганщині. Люди живуть у постійному очікуванні новин про відновлення водопостачання. Проблема з водою в місті не нова. Через багатомільйонні борги перед Луганським енергетичним об’єднанням у Лисичанську постійно перекривають воду.

Вода для стотисячного Лисичанська рідкість, бо зникає по декілька разів на місяць. Без попереджень її перекривають на декілька діб.

В минулому, один з найпотужніших хімічно-промислових центрів країни без води через багатомільйонні борги. 2015 року найбільші підприємства міста – завод Гумово-технічних виробів та Лисичанськ сода збанкрутіли. Всі їхні борги впали на плечі місцевих жителів.

Ігор Хричов – працював на заводі Гумових виробів тому знає проблему з середини. Запевняє, підприємство роками накопичували борги.

Читайте: На Луганщині третій день без води залишаються 80 тис. жителів

Точніше 170 млн грн, і сума боргу зростає. А міська влада каже що не має грошей, навіть зарплати комунальникам давати.

Аби бодай покрити споживчі витрати, комунальники пішли на крайнощі – підняли тариф на воду. За куб води лисичанці сплачують 27 грн, при тому як у сусідніх містах майже на половину менше. Та і це не рятує. Грошей все одно не вистачає.

Міські чиновники сподіваються на область. Але там поки не знають, як зарадити біді. Віталій Комарницький пробув очільником Луганщини трохи більше ста днів. І так і не запропонував вирішення проблеми Лисичанська. Сьогодні Кабмін схвалив кандидатуру нового керівника Сергія Гайдая з Сєверодонецька.

А поки чиновники міняються, люди запасаються водою. Бо підвозять технічну не щодня. Якщо ж не запаслися, доведеться купувати в магазині.

До слова, 80 тис. жителів Донбасу без води через борги насосних станцій.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.