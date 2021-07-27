1033 роки з дня Хрещення Русі: у Києві пройде хресний хід

27 липня в Україні починають святкувати 1033 роки від дня Хрещення Русі. Офіційно свято 28 липня, проте напередодні віряни УПЦ МП проведуть святковий молебень у центрі столиці.

Святкуватимуть Хрещення Русі у Києві також хресним ходом, який розпочався 3 липня на сході України зі Святогірської лаври, а 9 липня вирушив з Почаївської лаври.

27 липня о 13:00 предстоятелі та віряни УПЦ МП служитимуть молебень на Володимирській гірці, який очолить предстоятель церкви Онуфрій. Після завершення відбудеться хресний хід до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Через святкування Хрещення Русі у Києві з 6.00 для автівок закрили більшість центральних вулиць Києва та обмежили рух транспорту на Європейській площі й п’яти вулицях – Михайлівській, Великій Житомирській, всьому урядовому кварталі та Парковій дорозі.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними та планувати свій маршрут в об’їзд. На час обмеження руху змінили маршрут і наземного транспорту, автобусів і тролейбусів.

28 липня урочистості з нагоди Хрещення Русі у Києві продовжить предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Зранку у Михайлівському соборі він очолить божественну літургію, а вже об 11:00 на Володимирській гірці служитиме молебень біля пам’ятника князя Володимира.

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