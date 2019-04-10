11 розтрощених авто, дивом ніхто не загинув – подробиці ДТП у Дніпрі

Купа металу та розтрощені автівки. Зранку у Дніпрі трапилась масштабна аварія. У вантажівки відмовили гальма, і на швидкості вона знесла 11 машин. Постраждали дві людини. Дивом обійшлося без жертв.

На місці події кілька годин працювали слідчі та представники страхових компаній. Люди оговтуються від шоку та підраховують збитки. За попередньою інформацією, у водія вантажного КРАЗа, який перевозив на причепі комунальну автотехніку, відмовили гальма. За даними правоохоронців, водій був тверезим.

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Вантажівка, що спричинила аварію, на балансі комунального підприємства Дніпра. Вона кілька місяців тому проходила повне обстеження – жодних технічних відхилень не виявили. Міська рада відреагувала миттєво. Усім потерпілим у ДТП виплатять матеріальну компенсацію.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі у вантажівки відмовили гальма і вона в’їхала у трамай.

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