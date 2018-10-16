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11 тисяч життів під загрозою: на Львівщині хворі не можуть отримати інсулін

На Львівщині в деяких аптеках припинили безкоштовно видавати хворим інсулін. А усе через те, що держава досі не відшкодувала підприємцям гроші за цей препарат. Нині заборгованість держави перед приватними аптеками  – 234 тисячі гривень.

Від серпня хворі на цукровий діабет першого типу, які раніше безоплатно отримували життєво необхідні ліки, вимушені купувати дорогий інсулін за власний кошт.

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В аптеках та районних відділах охорони здоров’я б’ють на сполох: якщо заборгованість не погасять до кінця жовтня, життя майже 11 тисяч хворих в області під загрозою.

У департаменті охорони здоров’я ЛОДА підтверджують, цьогоріч державна програма справді недофінансована. Замість необхідних шістдесяти п’яти мільйонів гривень, область отримала лише половину суми. У міністерстві їм відповіли: якщо грошей для інсулінозалежних не вистачає, їх мають виділити з міських та обласних бюджетів.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в аптеках України з’явилися вакцини проти грипу.

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