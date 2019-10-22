11 загиблих. У Чилі оголошено НС, на вулиці вивели військових

У Чилі не вщухають протести й заворушення. Влада оголосила надзвичайний стан, та вивела на вулиці військових. Протести почалися з обурення підвищенням цін на проїзд у метро. Та зрештою, акції розкрили набагато серйозніші соціальні проблеми країни.

Бойовими у повітря почали стріляти чилійські силовики для розгону демонстрантів.

До цього задовольнялися кийками, сльозогінним газом та водяними гарматами. Влада оголосила у кількох містах надзвичайний стан, на вулиці відрядили вояків.

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Втім не подіяло, протести не припиняються. Вони супроводжуються підпалами. Через пожежі вже загинули 11 людей. Все почалося через подорожчання проїзду в метро – майже до двох доларів у перерахунку з місцевого песо. Зарплати у Чилі коливаються нині від 700 доларів до восьми тис. Ціна зросла всього на 4 центи. Але саме вони стали останньою краплею. Першими на протест вийшли студенти.

Згодом до них приєдналися інші, й тепер владі пригадали все: і те, як президент-мільярдер провів масштабну приватизацію в комунальній і транспортній сферах, і те, як скоротив програму соціальної підтримки. Це дало змогу звітувати про хороші економічні показники. На практиці ж багаті просто наростили прибутки, а бідні зубожіли ще більше.

Чилійські протести луною відгукнулися й в інших країнах – з підпалами та жорстким розгоном демонстрантів. Напередодні така ситуація виникла біля чилійського консульства в сусідній Аргентині.

Докотилося й до Європи – чилійська діаспора протестує біля посольства у Парижі.

До слова, підпалені автівки та коктейлі Молотова. Нова хвиля протестів у Каталонії.

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