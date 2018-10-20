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110 км/год по бездоріжжю: у зоні ООС тестують військове баггі

За минулу добу на передовій було 16 атак. Один наш армієць поранений поблизу Авдіївки.

З кулеметів ворог гатив у районі Верхньоторецького, Пісків, Опитного. Напружена ситуація на Маріупольському напрямку – біля Гнутового, Водяного , Лебединського.

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За даними розвідки, чотирьох окупантів вдалося знищити і двох поранити.

Тим часом наші армійці нині випробовують новітню військову техніку. Бійці Азова сконструювали легку мультифункціональну машину. Військове баггі повністю власна розробка бійців полку АЗОВ. За основу взяли Мітсубісі Паджеро, із дизельним турбодвигуном. А рамний корпус та геометрію ходової частини розраховували самостійно. По бездоріжжю баггі розвиває швидкість до 110 кілометрів за годину, та легко долає три- та п’ятиметрові перешкоди.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що боєць ООС отримуватиме не менше 21 тисячі.

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