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12-й день протестів у США: люди по всьому світу виходять на акції підтримки

У США тривають протести проти расизму та поліцейського свавілля вже 12-й день.

Напередодні в акціях взяли участь десятки тисяч людей у багатьох містах. Американців підтримують по всьому світу. Масові акції відбулися у Австралії, Німеччині та Великій Британії. Люди вимагають справедливого ставлення до кожного громадянина, не залежно від кольору шкіри.

8 хвилин і 46 секунд мовчали учасники жалобної церемонії у Міннеаполісі. Саме стільки часу поліцейський коліном притискав шию афроамериканця Джорджа Флойда. Затриманий говорив, що не може дихати. Та поліцейський не зважав. Чоловік помер у лікарні. Відео цього жорстокого вчинку викликало народний гнів американців.

Прокуратура США зробила жорсткішими звинувачення проти поліцейських, причетних до загибелі Джорджа Флойда, чия смерть стала поштовхом для народного невдоволення. Головному підозрюваному загрожує 40 років в’язниці. Трьох колег вважають винними у пособництві.

Країна попрощалась з Джорджем Флойдом у Сіетлі. Там  почали з мирної акції та згодом, деякі протестувальники закидали поліцейських камінням та пляшками. Ті відповіли світлошумовими гранатами.

У Міннеаполісі, де вбили Джорджа Флойда, поліцейським заборонили застосовувати задушливі прийоми під час затримання правопорушників.

Також 2 червня в мережі був запущений флешмоб Blackout Tuesday з підтримкою кампанії проти дискримінації за кольором шкіри. У соцмережах почали постити чорний квадрат із закликами зменшити рівень расизму.

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