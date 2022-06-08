12 км пішої евакуації: історії людей з Донбасу, яких визволителі РФ дістали і в Ірпені

У них Росія цинічно вкрала дім вже двічі. Російські окупанти прийшли, так би мовити, їх “визволяти” у 2014 році у їхні рідні Луганськ та Донецьк, а у 2022-му – в Ірпінь.

І знову від росіян людям довелося тікати лишень з одними рюкзаками, але на цей раз – під ракетними та артилерійськими обстрілами.

Коли окупаційні війська зайшли на Київщину, думали, перечекають вдома – от-от ЗСУ відіб’ють місто. Про такі цинічні обстріли та звірства росіян ніхто й подумати не міг. Евакуюватися з міста наважилися аж на другий тиждень окупації.

У їхньому дворі росіяни спочатку розмістили свої танки, ночували тут, і звісно, грабували.

З сусідами сиділи без зв’язку, світла, води – готували на вогнищі у дворі. Не знали, які території вже окуповані, і де стоять рашисти. Та вирішили рятуватися – пішки дісталися до зруйнованого мосту у Романівці, де проводили евакуацію.

Нині у їхньому дворі людно – граються діти, сусіди лагодять наслідки перебування рашистів. Потрощені будинки, кажуть герої, ми відбудуємо, аби лиш Росія нарешті забралася геть із наших територій і залишила нас у спокої.

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