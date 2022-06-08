Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

12 км пішої евакуації: історії людей з Донбасу, яких визволителі РФ дістали і в Ірпені

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV Анна Бурлацька Відеоредактор

У них Росія цинічно вкрала дім вже двічі. Російські окупанти прийшли, так би мовити, їх “визволяти” у 2014 році у їхні рідні Луганськ та Донецьк, а у 2022-му – в Ірпінь.

І знову від росіян людям довелося тікати лишень з одними рюкзаками, але на цей раз – під ракетними та артилерійськими обстрілами.

Коли окупаційні війська зайшли на Київщину, думали, перечекають вдома – от-от ЗСУ відіб’ють місто. Про такі цинічні обстріли та звірства росіян ніхто й подумати не міг. Евакуюватися з міста наважилися аж на другий тиждень окупації.

У їхньому дворі росіяни спочатку розмістили свої танки, ночували тут, і звісно, грабували.

З сусідами сиділи без зв’язку, світла, води – готували на вогнищі у дворі. Не знали, які території вже окуповані, і де стоять рашисти. Та вирішили рятуватися – пішки дісталися до зруйнованого мосту у Романівці, де проводили евакуацію.

Нині у їхньому дворі людно – граються діти, сусіди лагодять наслідки перебування рашистів. Потрощені будинки, кажуть герої, ми відбудуємо, аби лиш Росія нарешті забралася геть із наших територій і залишила нас у спокої.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

РФ зазнає тяжких втрат під Сєверодонецьком і перекидає війська під Попасну – Арестович
РФ зазнає тяжких втрат під Сєверодонецьком і перекидає війська під Попасну – Арестович
Європарламент рекомендував дати Україні кандидатство в ЄС та розпочати трибунал проти РФ
Європарламент рекомендував дати Україні кандидатство в ЄС та розпочати трибунал проти РФ
Апетити не обмежуються Україною: Подоляк про плани Думи “скасувати” незалежність Литви
Апетити не обмежуються Україною: Подоляк про плани Думи “скасувати” незалежність Литви
Бої йдуть на вулицях, а не в промзоні: Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку
Бої йдуть на вулицях, а не в промзоні: Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку
Європа досі під впливом пропаганди Росії – безліч агентів працювали ще з часів СРСР
Європа досі під впливом пропаганди Росії – безліч агентів працювали ще з часів СРСР
Близько 100 тис. тонн аграрної продукції з України Росія переправила до Сирії
Близько 100 тис. тонн аграрної продукції з України Росія переправила до Сирії
Домовились домовлятися: як пройшли переговори між Росією та Туреччиною щодо українських портів
Домовились домовлятися: як пройшли переговори між Росією та Туреччиною щодо українських портів
Дуда розпочав тур країнами ЄС, щоб переконати надати Україні статус кандидата
Дуда розпочав тур країнами ЄС, щоб переконати надати Україні статус кандидата
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка