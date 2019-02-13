$12 тис. в грілці: житель Херсонщини намагався вивезти 12 кг ртуті за кордон

12 кілограмів ртуті намагався незаконно вивезти за кордон житель Херсонщини. За рідке срібло спритний ділок планував отримати $12 тис.

Та працівники СБУ затримали зловмисника у пункті пропуску Кучурган Південної митниці. Той якраз пробував перевезти небезпечну речовину, приховану в гумовій грілці.

Читайте: У Запорізькій області мати нагодувала дітей борщем з ртуттю

Порушника звинувачують у контрабанді сильнодіючих отруйних речовин – повідомляє прес-служба СБУ. Стаття передбачає до 8 років ув’язнення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах стався великий витік ртуті.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Покупки на AliExpress стануть невигідними. Наслідки закону про закордонні посилки
На 7 млрд грн! Два митники провернули аферу на Волині
Єдине вікно: що зміниться на митниці
Амінєв попався, оскільки Продан затиснув сірі схеми по всій Україні – Халковський
Корупція на митниці: Україна щорічно втрачає €4 млрд – ЗМІ
Митний контроль для бізнесу спрощено
Почему импортные товары могут подорожать
Як можна грабувати країну в такий час? – Гройсман звернувся до митників

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка