$12 тис. в грілці: житель Херсонщини намагався вивезти 12 кг ртуті за кордон
12 кілограмів ртуті намагався незаконно вивезти за кордон житель Херсонщини. За рідке срібло спритний ділок планував отримати $12 тис.
Та працівники СБУ затримали зловмисника у пункті пропуску Кучурган Південної митниці. Той якраз пробував перевезти небезпечну речовину, приховану в гумовій грілці.
Читайте: У Запорізькій області мати нагодувала дітей борщем з ртуттю
Порушника звинувачують у контрабанді сильнодіючих отруйних речовин – повідомляє прес-служба СБУ. Стаття передбачає до 8 років ув’язнення.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах стався великий витік ртуті.
2019-02-13
Теги: МитницяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.