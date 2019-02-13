$12 тис. в грілці: житель Херсонщини намагався вивезти 12 кг ртуті за кордон

12 кілограмів ртуті намагався незаконно вивезти за кордон житель Херсонщини. За рідке срібло спритний ділок планував отримати $12 тис.

Та працівники СБУ затримали зловмисника у пункті пропуску Кучурган Південної митниці. Той якраз пробував перевезти небезпечну речовину, приховану в гумовій грілці.

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Порушника звинувачують у контрабанді сильнодіючих отруйних речовин – повідомляє прес-служба СБУ. Стаття передбачає до 8 років ув’язнення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах стався великий витік ртуті.

Опубліковано Лютий, 13 в 15:04



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