120-мм міни та керовані ракети: ситуація на Світлодарській дузі

Дорогою до позицій армієць показує прильоти 120-х мін. Світлодарська дуга, де відстані до противника в сотнях метрів, регулярно під обстрілами з важкого озброєння.

На таких відстанях керовані ракети противника також не новинка. Проросійські бойовики чатують на всю колісну техніку. А вже ближче до позицій традиційно гатить стрілецька зброя.

Звідки били терористи видно неозброєним оком – пагорб навпроти.

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Та самі бойовики там досить вільно почуваються і просто на очах в українських військових зводять нову позицію.

Одна із вогневих точок противника – село Лозове за пагорбом.

Та не обстрілами єдиними. Промацати ділянку української оборони ворог намагається і що називається вручну – гориста місцевість цьому сприяє.

Відігнати противника вдалося вчасно. За даними розвідки по всій лінії зіткнення знищено трьох окупантів, ще шістьох поранено.

До слова, на передовій сили ООС знищили ворожі ПТРК, спостережний пункт і склад боєприпасів.

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