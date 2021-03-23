123 дитини за три місяці: причина хвилі підліткових самогубств в Україні

Від початку року в Україні вчинили самогубство 123 підлітки.

Такі вражаючі цифри озвучила Олена Федоренко, завкафедри педагогіки та психології Харківського університету внутрішніх справ. Причиною дитячих смертей називає неконтрольованість батьками соціальних мереж, де діти часто потрапляють у так звані “Групи смерті”.

Психологиня радить більше розмовляти з дітьми та попереджати їх про небезпеку в інтернеті. Від початку березня національна поліція зафіксувала 25 випадків самогубства дітей та 91 спробу вкоротити віку.

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