130 тис. людей по всій Україні відвідали церкви на Великдень попри карантин

В Україні відзначають поливаний понеділок – другий день після Великодня. І хоч українців закликали залишатися на Пасху вдома і не ходити до церкви – чимало такі пішли на великодню службу аби посвятити великодні кошики. За даними Нацполіції богослужіння провели у понад 13 тис. храмів по всій Україні. В ньому взяли участь майже 130 тис. людей.

У Харкові служби велися за зачиненими дверима. В Озерянському храмі священник і віряни були у масках, а дистанція між людьми складала не менше метра. На подвір`я запускали лише по десять людей.

В той же час на Миколаївщині в лікарні опинився літній чоловік з Доманівського району. Медики твердять, що він відвідував церкву на Вербну неділю. Зараз він у важкому стані в реанімації. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у штабі Операції об’єднаних сил показали, як святкують Великдень на фронті.

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