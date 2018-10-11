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136 нових складів за 3 роки: Україна витратить 4 млрд на будівництво арсеналів

Диверсія – саме до такої версії схиляється слідство щодо причини пожежі на військових складах в Ічні. Президент України Петро Порошенко запевнив, що нині ситуація з охороною сховищ для боєприпасів кардинально зміниться.

Вже до Нового року в країні з’являться арсенали за стандартами НАТО – з автоматичною системою охорони, протипожежної безпеки, оповіщення та відеонагляду.

Читайте: Вибухи на складах: що потрібно зробити і скільки потрібно часу

Загалом за три роки збудують 136 таких сховищ. На це держава виділила понад 4 мільярди гривень. Їх будуватимуть у Калинівці, Богданівці та Цвітосі – усі вони уже пережили вибухи.

На нові склади звозитимуть боєприпаси з усієї країни, які зберігаються просто неба, – аби убезпечити від можливих займань.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що пожежу на складах Ічні ліквідовано.

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