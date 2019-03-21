140 років традицій Коктебель: секрети успіху торговельної марки

Класичні рецептури та традиційні технології. Вже 140 років таку філософію сповідує торговельна марка Коктебель.

– З 2014 року наша продукція виробляється на півдні України. Сьогодні виробництво розташоване в Миколаївській області, біля берегів Чорного моря. З упевненістю можемо сказати, що ми зберегли і примножили свої класичні рецептури. Над створенням напоїв працюють кращі майстри своєї справи. Традиції, які створювалися понад століття, дбайливо зберігаються і донині, – говорить Олексій Ковалевич, директор компанії виробника ТМ Коктебель.

Читайте: У ВООЗ України назвали безпечну дозу алкоголю

Технології стрімко розвиваються, а рецептури залишаються незмінними та традиційними. Кращий досвід своїх майстрів зберігають у компанії починаючи з ХІХ століття.

– Коньячне виробництво в Україні існує вже понад два століття. І за цей час вітчизняні виробники досягли європейського рівня. І взагалі я вірю, що український коньяк може здобути світового рівня по тій причині, що у нас для цього є всі умови, які потрібні, – зазначив Віталій Ковач, засновник Школи сомельє, незалежний ТМ Коктебель.

Тож озираючись на 140-річний традиції, серед основних секретів успіху представники компанії виробника торговельної марки Коктебель, відзначають вікові цінності, злагоджену роботу колективу та постійне прагнення рухатися вперед.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна ще шукає нові назви для коньяку та шампанського.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.