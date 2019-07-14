15 липня обіцяють сильну магнітну бурю: поради лікарів

Відпочиньте, налаштуйтесь на гарний настрій і так переживете магнітну бурю. Вона буде 15 липня, після спалахів на Сонці.

Уникати стресів, більше відпочивати й обов’язково мати під рукою необхідні ліки – деякі з порад на період метеоудару. Люди реагують на магнітні бурі головним болем, підвищеним артеріальним тиском, дратівливістю.

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Тож для поліпшення самопочуття в такі дні радять не переїдати, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему. Мінімізувати вживання жирних, гострих і надто солоних страв. Намагайтесь погуляти на свіжому повітрі. Варто відмовитися від алкоголю і кави, натоміть пити побільше води.

Нагадаємо, у липні не очікується сильних магнітних бур, але є дні, коли варто більше часу приділити своєму організмові.

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