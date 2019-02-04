15-річний хлопчик розробив окуляри з голосовими повідомленнями

Компактний прилад у формі окулярів 15-ти річний Ігор розробляв і вдосконалював кілька років. Це окуляри з голосовими повідомленнями. Вони попереджають власника про перешкоди на шляху і оголошують відстань до них.

Розробка має допомогти незрячим – орієнтуватися в просторі та вільно ходити. Ідею вже оцінили на всеукраїнських конкурсах.

Датчики та мікросхеми – все це міститься на оправі, яку учень надрукував на 3D принтері. Складнощів у використанні приладу немає – дані про відстань до найближчої перешкоди людина з вадами зору отримує через навушник.

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Ідея створити такий пристрій виникла в Ігоря після спілкування з військовими, які внаслідок поранень повністю або частково втратили зір. Головне для хлопця, аби розробка стала доступною. Він упевнений: зібрати такий девайс може будь-хто.

Аналогічна розробка для людей із вадами зору є в іноземних компаній, однак набагато дорожча. Тоді як собівартість винаходу дніпровського школяра – трохи більше двохсот гривень. Нині хлопець доопрацьовує пристрій та розширює його можливості.

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