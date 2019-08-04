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15 років українським повітряним силам – як святкують та історія

Українські повітряні сили Збройних сил України святкують 15-ти річчя. Нині у їх рядах служить близько 40 тис. українців. Після реорганізації армії у 2004 році фахівці відзначали занепад. Доходило навіть до того, що і вилетіти було неможливо через брак пального. За кілька років після початку військових дій на Донбасі ситуація змінилася докорінно.

Оновлюється техніка, модернізуються літаки, кількість підготовчих вильотів збільшилася у рази.

Святкові урочистості відбувались у Вінниці, де і розташовано штаб Повітряних сил. Підтримати рідних та близьких прийшло чимало людей.

Хвилиною мовчання армійці вшанували 53 авіаторів, які загинули від початку війни на Донбасі. Нині для командирів головне правило: життя бійця – найвища цінність. Тож і кількість літальних годин для особового складу помітно зросла.

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До структури повітряних сил входять – авіація, зенітні та радіотехнічні війська. Крім сучасних літаків штурмової, винищувальної чи бомбардувальної авіації, на передові позиції виходять війська протиповітряної оборони та служби радіолокації.

На щоденному чергуванні їхнє завдання – моніторити та захистити наше небо від вторгнення.

30-річний МіГ-29 відновили два роки тому,  тепер на ньому тренуються курсанти. Щоправда, досвідчений пілот зізнається – нових літаків військовій авіації бракує.

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