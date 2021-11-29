15 запитань і додаткова підказка: прем’єра шоу Хто хоче стати мільйонером

Сьогодні, 29 листопада, на телеканалі ICTV відбудеться прем’єра культового інтелектуального шоу Хто хоче стати мільйонером, яке має 20-літню історію та успіх понад в 100 країнах.

15 правильних відповідей відділяє учасників від омріяного мільйона. Цього разу замість трьох підказок – чотири. Нова студія і телеведучий – актор, народний артист України Станіслав Боклан.

– Мені хочеться, щоб людина виграла. Щоб усі побачили, що в нас розумні люди, які завдяки своєму розуму, інтуїції та внутрішнім голосам можуть виграти гроші, – сказав Станіслав.

Поборотись за мільйон охочих чимало. Заявки на участь подали тисячі українців. Для цієї гри неважливий соціальний статус – герої з різних областей та професій.

– Я вчився на вчителя біології. На даний момент працюю в поштовому відділенні, а також за сумісництвом музичним керівником у дитячому садочку. Хочеться все-таки заробити грошей, – сміючись сказав один із учасників Хто хоче стати мільйонером.

Вікових обмежень теж немає, варто лише досягнути повноліття.

За умовами, британський формат шоу кардинально змінювати не можна, але цей проект точно увійде в історію, кажуть творці. Найперше – рекордно швидкими темпами підготовки. Від початку виробництва шоу до першого ефіру минуло лише трохи понад двох місяців. Довелось підлаштовуватись і до реалій пандемії.

– Ми за основу взяли студію американської версії. Нам диктувала формат декорацій пандемія – глядачів немає, є гравець і його група підтримки, – розповів Максим Пастухов.

Умови шоу незмінні, на шляху до мільйона – 15 запитань. Але вперше є додаткова підказка.

– У нас є дві суми, які не згорають і чотири підказки: від друга, якого учасник взяв із собою, дзвінок другу, 50 на 50 і нова для нашої країни – заміна питання, – сказала головна режисерка проекту Світлана Шкробот.

Творці програми кажуть, що складали питання так, аби випробувати свої сили могли учасники завдяки власному досвіду та логіці. Інтелектуальне шоу повинно стати цікавим, близьким і головне – народним.

– Найголовніше, що це формат буквально для всієї сім’ї. Це цікаво дивитись і дітям, і бабусям із дідусями. Можна збиратись усім разом, вмикати телевізор і добре проводити час, а заодно ще й зрозуміти, хто в родині найрозумніший, заповнити анкету на сайті ICTV і приходити в крісло гравця, – зазначила генеральна креативна продюсерка шоу-напрямку ICTV Тетяна Гребенік.

Прем’єру інтелектуальної гри Хто хоче стати мільйонером дивіться на ICTV уже сьогодні о 20.20.

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