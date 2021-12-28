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$150 млн інвестицій та сотні робочих місць: в Україні запрацює новий промисловий гігант

Христина Венгеляускайте

Уже через чотири роки в Кіровоградській області на повну запрацює новий промисловий гігант. Для запуску підприємства знадобилося 150 млн доларів інвестицій.

Йдеться про Долинський гірничозбагачувальний комбінат, який запустить виробництво на місці недобудованого промислового гіганта радянського періоду.

Там відновлять залізницю і збудують нові цехи. Крім того, з’явиться 1,5 тис. нових робочих місць.

Усе це зробить гірничовидобувна компанія Рудомайн, яка виграла аукціон і придбала українську частку підприємства.

Коли комбінат запрацює, це відчутно збільшить обсяги переробки залізної руди в Україні, а до державної скарбниці надійдуть мільйони податків.

– Тут перероблятиметься окислена залізна руда. Обсяги переробки становитимуть орієнтовно 12 млн тонн на рік, – розповів директор компанії Рудомайн Володимир Колос.

Комбінат почали зводити ще в 1985 році СРСР і низка країн соціалістичного табору. Однак роботу не довели до кінця. Після розпаду СРСР в проекті залишилися Україна, Румунія та Словаччина.

Готове на 65% підприємство так ніколи і не запрацювало. Натомість накопичило 450 млн грн боргів. Їх першочергово погасить інвестор.

Для Долинської – міста, задуманого як сателіт підприємства – комбінат важливий. Проект може дати півтори тисячі робочих місць, а це – нові спеціалісти і жителі. У перспективі – може відбутися фінансування соціального розвитку міста на мільйон доларів та відновлення житлового фонду.

– За планами підприємства це близько 37 млн доларів податків, які планують спрямувати до нас. Коли сьогодні бюджет міста 150 млн грн, то це колосальний прорив, розвиток, – наголосив міський голова Долинської територіальної громади Євгеній Звіздовський.

До 2023 року компанія Рудомайн планує запустити першу чергу добудови комбінату. А вже в 2025-му – вивести підприємство на повну потужність. Щороку там перероблятимуть понад 12 млн тонн залізної руди і випускатимуть до 3 млн тонн готової продукції.

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