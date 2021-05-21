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150 тис. звільнених: як бізнес пройшов карантин і хто вижив

Після карантину вихідного дня та жорстких локдаунів чи не найбільше постраждали заклади громадського харчування.

За останні місяці в Україні зачинилось 400 кафе та ресторанів, а від початку пандемїі – понад 4 тис. На те, що бізнесу досі нелегко, вказують і порожні комерційні приміщення.

Власники кажуть, що на одній лише доставці вижити складно, а орендодавці на поступки не йдуть. Тому передусім зачиняються заклади середнього рівня, з помірними цінами, а ще кінотеатри.

До 2020-го у цій сфері працювало 550 тис. людей. Через карантин звільнити довелось 150 тис. Переважно вижили заклади преміального класу або так звані дрібні фаст-фуди. Втрат від карантину також зазнали готельний бізнес, туризм, а ще розважально-культурні заклади.

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Підтримка держави могла б попередити втрати середнього та малого бізнесу. Та, згідно з останнім дослідженням Спілки українських підприємців, 50% опитаних так і не отримали 8 тис. грн компенсації з бюджету і не змогли скористатись кредитними програмами під малі відсотки. Основна причина полягає у тому, що вони не відповідали критеріям.

Але не виключено, що попереду на бізнес чекають нові випробування, адже говорити, що пандемія іде на спад – зарано.

Адже станом на 21 травня коронавірус в Україні підтвердили ще у 4 984 людей, тому епідситуація у країні залишається стабільно важкою. За час пандемії в Україні 49 101 людина померла від вірусу. Водночас 1 929 039 українців подолали хворобу загалом.

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