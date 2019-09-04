$160 млрд статків та успішний бізнес: історія успіху Джеффа Безоса

$160 млрд – саме в таку суму оцінюють статки засновника Amazon Джеффа Безоса. І хоча зараз його прізвище асоціюється здебільшого зі скандальним розлученням, втім історія його успіху не може не захоплювати. Шлях найбагатшої людини планети навряд чи можна повторити, але на його помилках і рішеннях можна і потрібно вчитися.

З дитинства Джефф Безос звик бути першим у всьому, чим він займається. Чи то школа, чи університет, робота за наймом або власний бізнес. У 30 років Джефф Безос кинув прибуткову роботу на Уолл-стріт, щоб торгувати книгами. А тепер він – власник інтернет-магазину Amazon, найбагатша людина планети і медіамагнат.

Після закінчення Прінстонського університету, Джефф Безоc лише за 4 роки дослужився до посади старшого віце-президента у фірмі з управління інвестиціями. Для багатьох кар’єра такого рівня є метою всього життя. Втім, Безос марив ідеєю про інтернет-магазин книжок. Він не побоявся звільнитися і вкласти всі гроші у власний стартап. Згодом, в одному з інтерв’ю Безос зізнався: рішення далося непросто, втім ніколи б не пробачив собі, якби взагалі не спробував.

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Безос першим почав використовувати масиви даних для продажів книг – до цього книгарні і видавці не зберігали інформацію про своїх клієнтів і керувалися швидше інтуїцією. Незабаром Amazon з магазину книг став магазином всього. І вже 1999-го газета Time назвала Джеффа Безоса людиною року, поставивши в один ряд з Єлизаветою ІІ і Мартіном Лютером Кінгом.

Джефф був у шлюбі 25 років. У нього з Маккензі четверо дітей – троє рідних синів і прийомна донька з Китаю. Втім, цьогоріч пара оголосила про розлучення. Причиною стала зрада Джеффа – у нього роман з телеведучою Лорен Санчес. Розлучення Джеффа і Маккензі Безос стало найдорожчим у світі. Екс-дружині Безоса дісталася чверть акцій Amazon. Вона вмить стала третьою в списку найбагатших жінок планети.

Нині 55-річний Безос – найбагатша людина планети. Втім, він навіть не думає розслаблятися. Безос, як і раніше завзято працює над Amazon. Джеффа відрізняє надзвичайна впевненість у власних силах. Секрет його успіху – рух в ногу з часом, навіть з невеликим випередженням цього самого часу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як виглядає коханка Безоса, через яку він розлучається.

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