17 тис. грн. зарплати та власне житло: на Черкащині шукають сімейних лікарів

17 тис. зарплати, власне житло, підйомні майже 30 тис. і дітей поза чергою в садочок. Так Мліїівська громада на Черкащині шукає сімейних лікарів.

За останні 10 років медицина в селах повільно вмирала, охочих тут працювати просто не було. Нині громади шукають можливість заохотити фахівців, аби тим комфортно жилося і працювалось, а людей було кому якісно лікувати.

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Громада на покращення однієї з амбулаторій минулоріч витратила 350 тис. гривень.

Мліївська громада – це три об’єднаних села – понад 6 тис. населення. Сюди потрібно три сімейних лікаря. Бюджет громади 37 мільйонів, а середня вартість житла в хорошому стані в громаді від семи до 12 тис. доларів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Рівненщині до кінця року збудують 34 міні-лікарні у селах.

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