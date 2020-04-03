17 тис. систем переливання, 450 катетерів: допомога Дніпру від фонду Відродження регіону

У боротьбі з коронавірусом активно допомагає соціально-відповідальний бізнес.

17 тис. систем переливання, 450 катетерів, а також антисептики передала українська промислова компанія Interpipe, 21-й Дніпровській міській лікарні. Заклад визначений опорним для лікування хворих на коронавірус. І це саме та допомога, якої потребували медики та пацієнти.

Регіон наразі потребує 280 млн грн для боротьби з епідемією. Такі дані обласного штабу. Тож Interpipe створив фонд Відродження регіону, куди збирає благодійні внески. А ще переорієнтував власну службу закупівель, і нині забезпечує усім необхідним лікарні Дніпра і області.

До слова, чому держава не замовляє українські ПЛР-тести.

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