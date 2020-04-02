170 мін і 25 артснарядів за 2 години. Бойовики вдарили по Новотошківському

Майже два місяці Новотошківське на Луганщині жило мирним життям. Тут готувались до зустрічі з коронавірусом і шили марлеві маски. Та вечір 1 квітня змінив пріоритети у місцевих. Хворих на китайську недугу не виявили, а російські бойовики продовжили мінометні обстріли мирних жителів.

Також у Збройних силах України зареєстровано перший випадок коронавірусу. Інфікована – жінка-лікар із Хмельницького військового шпиталю. Але на передовій поки всі здорові. Тим часом ворожі обстріли тривають, за минулу добу їх було 15. Троє наших армійців поранені. Докладніше у сюжеті Володимира Михайлова.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, поранення зазнала пенсіонерка.

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