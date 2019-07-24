1770 пацієнтів: як працює перший сімейний лікар на Дніпропетровщині

Відновити сільську медицину та створити клініку, яка ні в чому не поступалася б європейським – такі плани в амбіційного 30-річного Дмитра Чорновола. Медик першим на Дніпропетровщині відкрив приватний кабінет сімейного лікаря. Нині з ним заключили декларацію понад 1770 пацієнтів. Людей він приймає в орендованому кабінеті. На своїй автівці їздить на виклики по 22 населених пунктах.

Його наймолодшому пацієнтові ще навіть не виповнився місяць, а найстаршому – за 90 років. Дмитро з династії лікарів. Закінчив медичну академію і 5 років відпрацював в амбулаторії на Дніпропетровщині. А 2018 року звільнився і відкрив свій кабінет – став приватним сімейним лікарем.

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У невеличкому кабінеті в селі Карпівка Дмитро приймає пацієнтів. З ним працюють ще 2 медсестри. Аби купити необхідне обладнання та розширитися, довелося взяти 6 кредитів. Грошей вистачило, аби орендувати ще 2 маніпуляційні, тут все нове та якісне.

Для пацієнтів тут усе безкоштовно – на це держава виділяє необхідні гроші. Та головна перевага в тому, що завдяки кабінету сімейного лікаря мешканцям Карпівки не треба їхати до міста по медичну допомогу. Більше того, на своїй автівці Дмитро приїжджає на виклики ще до 22 населених пунктів, де живуть його пацієнти.

Відкривати свою справу було не важко. З першого разу Дмитро отримав ліцензію. Єдине, що ускладнювало процес – це бюрократія.

Дмитро успішно реалізує власний проект і сам вирішує, яке обладнання йому необхідно купити. Плани в амбіційного медика величезні. Насамперед розширити штат і надавати людям якісну допомогу.

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