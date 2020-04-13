18% малих підприємств закриються назавжди: як карантин вплине на бізнес в Україні

18% малих підприємств можуть не пережити карантину і закриються назавжди. Такі результати опитування Європейської бізнес асоціації.

Підприємці не знають, коли завершаться особливі заходи і пророкують, що на відновлення позицій знадобиться не менше півроку. Салони краси, готелі, туристичні компанії, івент-агенції і більшість ресторанів зачинені уже третій тиждень.

За підрахунками рестораторів, 30% закладів громадського харчування не відкриються – їх знищить коронавірус. Фахівці кажуть, що за останні 14 днів без роботи залишився мільйон українців. Подробиці у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як карантин вплине на світову економіку.

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