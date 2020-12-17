18 тис. грн за перелом: львів’янка відсудила гроші за травму через ожеледицю

Львів’янка відсудила 18 тис. грн за те, що впала через ожеледь і зламала руку. Будинок, де мешкає постраждала, належить художньому училищу. В суді жінка довела, що саме через недоглянутість прибудинкової ділянки опинилась у гіпсі.

Вранці жінка вийшла з дому на роботу і щойно ступила крок – послизнулась та зламала у двох місцях руку й розірвала сухожилля.

Постраждала Наталя розповідає, що початку й не думала шукати винних та вимагати відшкодування за травму. Та коли рахунки за лікування перевалили за десять тисяч гривень – передумала.

Читайте: Ожеледиця у Києві: за вихідні травмувалося 1,3 тис. людей, з них 162 дитини

Спершу з’ясувала, що прибудинкова територія її житла належить Львівському художньому училищу – на нього й написала заяву до суду. А ще зібрала свідчення очевидців, медичні довідки, які підтверджують її травму та чеки на лікування. Звернулася навіть до синоптиків, які повідомили, що про ожеледицю було відомо напередодні.

В художньому училищі визнають, що будинок, де мешкає пані Наталя, на їхньому балансі і стежити за спорудою та прилеглою територією – їхній клопіт. Та переконані, що жінка впала просто через необережність.

У суді кажуть, ця справа хоч і рідкісна для України, однак не унікальна. Торік вже була подібна історія – і теж виграв позивач. А художнє училище з вироком не згодне і вже готує апеляцію, але Наталя каже – не відступить, доки не отримає свого відшкодування.

Закупівля солі для доріг

У Вінниці до суду передали справу трьох чиновників міськради, яких звинувачують у розкраданні грошей, призначених для закупівлі солі на посипку доріг під час ожеледиці.

Сума завданих державі збитків сягає понад 5,5 млн грн.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.