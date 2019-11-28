19-річний син Кулеби в медикаментозній комі – лікарі не роблять прогнози

Досі в медикаментозній комі після ДТП 19-річний син уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби. І лікарі не беруться робити прогнози.

Нагадаємо, аварія трапилась на Одеській трасі в неділю 24го листопада. Кулеба був за кермом Toyota і віз двох синів – 19-річного Тимофія і десятирічного Єлисея. Омбудсмен виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з мікроавтобусом. У результаті Микола Кулеба і його старший син потрапили в реанімацію. Молодший син нині в лікарні Охматдит у легшому стані. Також було госпіталізовано водія мікроавтобуса. Але нині він уже вдома, і навіть приходив провідати Омбудсмена до лікарні. Микола Кулеба розмістив фото з чоловіком у Facebook. Ще раз подякував українцям за підтримку. І зазначив, що минулі 4 дні були неймовірно важкими як морально, так і фізично.

Факти ICTV раніше писали про те, що Кулеба показав перший знімок після ДТП.

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