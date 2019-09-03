19 років намагань, 9 дозволів КСУ. Як ВР йшла до скасування депутатської недоторканності

19 років намагань, 9 дозволів Конституційного суду – і нарешті, сьогодні Верховна Рада скасувала депутатську недоторканності. Зміни наберуть чинності з 1 січня 2020 року. Проте для того, щоб запитань до зняття імунітету більше не було – необхідно внести ще кілька змін.

За нею ховалися від кримінальних переслідувань, нею спекулювали, роздаючи обіцянки виборцям, за роки незалежності її знімали з двох десятків депутатів.

Депутатського імунітету позбавили Павла Лазаренка, який досі в американській в’язниці, Віктора Лозінського за вбивство, Олега Царьова за сепаратизм, і остання Надія Савченко – за підготовку до теракту.

Однак якщо раніше процедура зняття імунітету могла тривати місяці і потребувала щонайменше двох рішень парламенту, то тепер депутати просто закреслили в Конституції два абзаци про гарантування депутатської недоторканності та про неможливість кримінальної відповідальності й арешту.

Але позитивна оцінка Конституційного суду, і зміна основного закону повністю депутатську недоторканість ще не скасовують. Наче рівні захисту в комп’ютерній грі депутати роками закріплювали свій імунітет у різних законах та актах.

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За іронією долі, закон, за який сьогодні проголосувала нова Рада, вносив до парламенту два роки тому попередній президент Петро Порошенко. Є навіть висновок Венеційської комісії від 2015 року – повне скасування депутатського імунітету в країнах із вразливою демократією, серед яких і Україна, може бути небезпечним для функціонування та незалежності парламенту. Водночас у комісії тоді визнали – недоторканність – це перешкода для боротьби з корупцією. А от у розвинених країнах такі загрози значно менші.

У різних варіаціях депутатська недоторканість існує в більшості країн Європи, гарантуючи як політичний, так і кримінальний імунітет. Тож нині не всі експерти позитивно оцінюють депутатів без імунітету в Україні. Кажуть, є ризик, що ті самі себе можуть загнати в політичну пастку.

Та вже колишній нардеп Мустафа Наєйм поставив крапку у цій дискусії простою порадою: боїшся тиску – не йди в депутати, крадеш – не йди в депутати, складний бізнес – не йди в депутати.

До слова, Верховна Рада скасувала депутатську недоторканність.

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