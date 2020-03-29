$190 тис. за тиждень: кіберспортсмени збирають гроші для боротьби з Covid-19

Українська компанія WePlay! Esports організувала благодійний турнір з кіберспорту. За 7 днів вони назбирали майже $190 тис., які спрямують на боротьбу з коронавірусом у світі.

Увесь призовий фонд учасники віддадуть світовим благодійним організаціям, які збирають кошти на розробку вакцини від Covid-19. А також на допомогу країнам, що постраждали від недуги найбільше.

Крім того, компанія, яка організовувала турнір, за 3 млн грн. закупила апарати штучної вентиляції легенів. Невдовзі їх передадуть у лікарні Хмельницького, Кропивницького та Києва. Докладніше у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Харківщині брейкденсер продає зібране сміття.

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