Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

$190 тис. за тиждень: кіберспортсмени збирають гроші для боротьби з Covid-19

Українська компанія WePlay! Esports організувала благодійний турнір з кіберспорту. За 7 днів вони назбирали майже $190 тис., які спрямують на боротьбу з коронавірусом у світі.

Увесь призовий фонд учасники віддадуть світовим благодійним організаціям, які збирають кошти на розробку вакцини від Covid-19. А також на допомогу країнам, що постраждали від недуги найбільше.

Крім того, компанія, яка організовувала турнір, за 3 млн грн. закупила апарати штучної вентиляції легенів. Невдовзі їх передадуть у лікарні Хмельницького, Кропивницького та Києва. Докладніше у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Харківщині брейкденсер продає зібране сміття.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порушив карантин: жителю Сінгапуру анулювали паспорт
Порушив карантин: жителю Сінгапуру анулювали паспорт
Від коронавірусу померла принцеса Марія Тереза
Від коронавірусу померла принцеса Марія Тереза
Жінка, яка заразила коронавірусом кілька сіл на Буковині, попросила вибачення
Жінка, яка заразила коронавірусом кілька сіл на Буковині, попросила вибачення
В Європі збільшується кількість жертв Covid-19, Китай послаблює карантин
В Європі збільшується кількість жертв Covid-19, Китай послаблює карантин
Блокпости біля міст та дезінфекція авто: в Україні посилюють заходи безпеки
Блокпости біля міст та дезінфекція авто: в Україні посилюють заходи безпеки
Помер від коронавірусу: що відомо про чиновника Міщенка
Помер від коронавірусу: що відомо про чиновника Міщенка
Діагностовано Covid-19: помер екс-заступник глави Київської ОДА Міщенко
Діагностовано Covid-19: помер екс-заступник глави Київської ОДА Міщенко
Хворих з легкою формою коронавірусу не госпіталізуватимуть – Ляшко
Хворих з легкою формою коронавірусу не госпіталізуватимуть – Ляшко

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка