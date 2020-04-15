2-кімнатна квартира у центрі за 7,5 тис. – ціни на оренду житла у Києві падають
Ситуація з орендою житла, особливо в Києві, нині доволі непроста. Багато людей на час карантину залишились без роботи – тож не можуть платити оренду. Хтось просить про відтермінування, хтось про знижку, а хтось просто повертається в регіони до батьків.
Орендодавці ж здебільшого йдуть на поступки, бо не хочуть залишитися взагалі без заробітку. Натомість заміські будинки нині в ціні. Бо кияни прагнуть провести карантин на свіжому повітрі.
Сайти нерухомості вже переповнені пропозиціями оренди житла і ціни впевнено падають. Приміром, двокімнатну квартиру в одному з центральних районі Києва пропонують за 7,5 тис. грн. У ній є все: ремонт, меблі та необхідна техніка.
Та й у самих ріелторів роботи нині поменшало. Якщо місяць тому на перегляд нової квартири було мінімум 5 охочих, тепер один дзвінок на день.
Хороший будинок за Києвом рік тому можна було винайняти ще за 1,5 тис. доларів, сьогодні знайти житло за таку ціну – неможливо. Кияни готові виїхати, каже ріелтор, і за 100 км від столиці, аби лише ціна була виправдана.
Натомість з купівлею нині затишшя. І так буде мінімум до завершення карантину. Здешевлення є, хоча обвалу фахівці не очікують.
Коли ж все таки стабілізується ситуація на ринку нерухомості, експерти не прогнозують. Бо після завершення карантину країну може чекатиме нова криза, яка точно позначиться і на ринку нерухомості.
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