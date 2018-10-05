2 мільйони глядачів та інноваційні ідеї – підсумки 1 ефіру Нових лідерів на ICTV

Два мільйони глядачів. Саме стільки зібрав перед телеекранами ICTV національний проект Нові лідери.

Тепер щочетверга о 22:20 українці будуть дізнаватись про сотню проектів, які робитимуть нашу країну кращою.

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У першій програмі показали найхаризматичніших учасників відбору. На них чекали гострі запитання ведучого Сергія Притули, перехресний допит експертів із Відбірного комітету і необхідність подолати п’ятдесяти-відсотковий бар’єр підтримки аудиторії в студії.

Хто увійшов у десятку Нових лідерів, глядачі дізнаються 18 жовтня.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Нові лідери зустрілися з Олександром Квасневським на YES

Опубліковано Жовтень, 05 в 16:55



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