2 мільйони глядачів та інноваційні ідеї – підсумки 1 ефіру Нових лідерів на ICTV
Два мільйони глядачів. Саме стільки зібрав перед телеекранами ICTV національний проект Нові лідери.
Тепер щочетверга о 22:20 українці будуть дізнаватись про сотню проектів, які робитимуть нашу країну кращою.
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У першій програмі показали найхаризматичніших учасників відбору. На них чекали гострі запитання ведучого Сергія Притули, перехресний допит експертів із Відбірного комітету і необхідність подолати п’ятдесяти-відсотковий бар’єр підтримки аудиторії в студії.
Хто увійшов у десятку Нових лідерів, глядачі дізнаються 18 жовтня.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що Нові лідери зустрілися з Олександром Квасневським на YESПідписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-05
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